Tomar recebeu apresentação do livro “O Poder dos Símbolos”

Apresentação do livro decorreu no Moinho da Ordem, no Complexo Cultural da Levada.

O livro "O Poder dos Símbolos", de AnnaLuana Tallarita, foi apresentado no domingo, 23 de Março, no Moinho da Ordem (Complexo Cultural da Levada de Tomar). Durante o evento, a autora teve oportunidade de apresentar a sua obra e interagir com o público.

AnnaLuanna Tallarita terminou a apresentação surpreendendo os presentes com a sua melodiosa voz na interpretação de algumas músicas das suas composições, acompanhada pelo guitarrista Gianpierre Espinoza Paz.