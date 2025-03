Maratona de sete espectáculos para celebrar o teatro em Tomar

A Mostra de Teatro Concelhia decorreu em Tomar no dia 22 de Março. A iniciativa contou com uma maratona de sete espectáculos levados à cena sucessivamente entre as 11h00 da manhã e a meia-noite, na Sociedade Nabantina. Com o evento, pretendeu-se demonstrar a vitalidade que o teatro tem actualmente no concelho de Tomar, assim como a qualidade de trabalho desenvolvido nessa área artística em associações e escolas. A iniciativa contou com a casa sempre cheia.

A começar, com um espectáculo para os mais pequenos, o grupo Trinta Por Uma Linha mostrou que todos os caminhos são bons para o seu trabalho em prol do ambiente, com “O canto mágico do pássaro”, adaptação de um conto africano. Seguiu-se “Al Pantalone”, uma sátira ao mundo das finanças e do poder, interpretada pelo grupo ULTIMACTO, de Cem Soldos. “Fios soltos” foi outra peça apresentada, uma espécie de quase monólogo com muitas figuras atravessando a cabeça de uma idosa, criação original do Grupo de Teatro do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira. “Vaudeville da Miséria” foi interpretado por alguns elementos da Companhia de Teatro Templários, residente no Agrupamento de Escolas com o mesmo nome, mas aberta à comunidade. O Espaço 0 apresentou “Ângela Tamagnini, benemérita e filantropa”, a evocação de uma das mulheres mais emblemáticas da história de Tomar. O Grupo de Teatro da ACD S Silvestre interpretou “Casadas e Solteiras”, uma comédia de enganos e desenganos. A terminar, esteve o grupo de teatro Fatias de Cá, apresentando o “Sim, senhor primeiro-ministro”, uma sátira ao mundo da política.