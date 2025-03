Tomar teve quase 200 mil visitas a monumentos e espaços de gestão municipal em 2024

Os equipamentos museológicos e monumentos de gestão municipal de Tomar tiveram em 2024 um aumento de cerca de 7% de entradas em relação ao ano anterior, totalizando quase duzentas mil visitas. Ao todo, em 2024, foram registados 195.540 visitantes, dos quais 112.408 portugueses (57,49%) e 83.132 estrangeiros (42,51%). Em relação aos visitantes estrangeiros, houve quatro origens a destacarem-se, representando só por si 58% do fluxo internacional: Estados Unidos da América (21,52%), Espanha (14,62%), França (11.,98%) e Brasil (9,89%).



A Sinagoga foi o monumento mais visitado, com um total de 47.841 entradas, parte significativa das quais (28.943) de estrangeiros. Também o Núcleo Interpretativo da Sinagoga manteve a tendência, com um total de 27.096 visitas, das quais 15.336 de fora do país. O segundo local mais procurado foi a Capela de Santa Iria, com um total de 31.261 visitantes, sendo que a larga maioria (20.942) foram portugueses.



O Complexo Cultural da Levada, que acolhe os Núcleos Museológicos da Fundição Tomarense e da Central Elétrica, o Centro Interpretativo Tomar Templário, assim como a Moagem A Portuguesa com o projecto “Fábrica das Artes | Tomar”, representou 20,9% do total das visitas, com 40.848 repartidas pelos diversos espaços. Fora da contagem está o Convento de Cristo, uma vez que o monumento não está sob a tutela do município.