Alpiarça celebra 111 anos de elevação a concelho com programação cultural e recreativa

A cidade de Alpiarça vai celebrar, na próxima quarta-feira, 2 de Abril, 111 anos de elevação a concelho com várias actividades culturais e recreativas que terão lugar no mercado municipal, anunciou a autarquia num comunicado. De acordo com o comunicado, pelas 10h00 está prevista a abertura da Feira do Livro Infantil, promovida pela Livraria "Aqui há Gato", uma iniciativa que pretende assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil e a importância da leitura para as crianças. À tarde há animação infantil, uma acção solidária de Recolha de Sangue e vão ser atribuídas “distinções aos funcionários municipais pelo seu tempo de serviço e dedicação”. O encerramento das comemorações acontece às 21h30, com o espectáculo musical "Alpiarça Menina e Moça", com a actuação de Custódio Castelo, Rui Tanoeiro, Jorge Fernando e Ana Paula Martins.