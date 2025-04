“Abril Leituras Mil” leva livros e cultura a Alenquer

Programa “Abril Leituras Mil” decorre entre 2 e 28 de Abril, com actividades de leitura, teatro de fantoches e encontros com autores.

O Município de Alenquer promove o programa “Abril Leituras Mil”, entre 2 e 28 de Abril, dando ênfase aos livros e às histórias, em particular às dedicadas aos mais novos.

A Biblioteca Municipal de Alenquer vai ser palco de teatro de fantoches, hora do conto, encontro com autores e sessão de clube de leitura. A partir do dia 9 de Abril a biblioteca acolhe a Feira do Livro. Já o Mercado Municipal de Alenquer vai ter dias 10 e 11 de Abril uma Feira do Livro Solidária em que os visitantes podem levar um livro em troca da doação de um alimento ou produto de higiene. Os bens doados revertem a favor das famílias apoiadas pelo Centro Social e Paroquial do Carregado.

Todas as actividades na biblioteca são gratuitas, mas algumas carecem de inscrição prévia.