Biblioteca de Tomar assinala Dia Mundial do Livro Infantil

A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca vai receber esta quarta-feira, 2 de Abril, a comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil.

A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca vai receber esta quarta-feira, 2 de Abril, a comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil. A iniciativa conta com uma sessão especial de contos e uma oficina de construção de marcadores originais.

A Escola vem à Biblioteca – Sessão Especial de Contos vai arrancar às 10h30, para crianças dos 4 aos 10 anos. A partir das 17h00 vai decorrer a Oficina de construção – Marcadores de livros originais, destinado a crianças com mais de 12 anos.