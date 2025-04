Primeira Gala do Guia Repsol em Portugal vai ser em Santarém

A primeira Gala do Guia Repsol em Portugal chega a Santarém. O evento arranca na sexta-feira, 4 de Abril, no Largo de Marvila, com o Sunset Marvila. A partir das 18h00, os visitantes podem desfrutar de uma experiência de comida partilhada, com três pratos emblemáticos: Nacos de Toiro Avinhados com Magusto, do restaurante O Quinzena; Torricado de Bacalhau, da Casa dos Torricados; e Cabidela de Galo, um prato especial preparado em colaboração com o projecto In_Cooking da Associação Re.INNSERIR, sediada no Hospital de Santarém, e com a Vivid Farms. Às 21h00 há concerto dos The Lucky Duckies, seguido da actuação do DJ Vassalo, que promete animar o Largo de Marvila.

No sábado, 5 de Abril, a Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário), transforma-se num espaço de convívio e interacção, com uma série de actividades de rua que arrancam às 15h00. Durante a tarde, o público pode participar em jogos tradicionais, como o jogo de damas gigante e jogos de madeira, e aproveitar a roleta de distribuição de merchandising, enquanto saboreia pipocas e algodão doce.

A partir das 19h00, a gastronomia volta a ser protagonista com mais um momento de comida partilhada, onde será servido Javali na Pombinha – um prato especial que combina carne de javali com o tradicional pão doce de Santarém, servido pelo chef Rodrigo Castelo, em parceria com o Gil Tomás da GRESILVA. O dia encerra com um concerto de Buba Espinho, às 21h30, na Praça Sá da Bandeira, que traz sonoridades do fado e da música tradicional portuguesa, seguido da actuação do DJ Fábio Machado.

O ponto alto do evento acontece na segunda-feira, 7 de Abril (segunda-feira), no Convento de São Francisco, onde será realizada a gala de entrega dos prémios Sóis Guia Repsol 2025 (1, 2 e 3 Sóis e Sóis Sustentáveis), pela primeira vez, num evento cheio de surpresas e disponível ao público, através do canal de Youtube do Guia Repsol (https://www.youtube.com/user/guiarepsol). A iniciativa é coorganizada pela Câmara Municipal de Santarém, pela Repsol e pela Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo.