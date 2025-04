Candidaturas ao Prémio Carlos Paredes até final de Abril

Podem concorrer trabalhos editados em CD e/ou DVD no ano anterior. O vencedor recebe um prémio no valor de 2500 euros, uma placa alusiva e um diploma.

Estão abertas até 30 de Abril as candidaturas ao Prémio Carlos Paredes, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Podem concorrer trabalhos editados em CD e/ou DVD no ano anterior, desde que seja a sua primeira edição comercial. As candidaturas devem ser acompanhadas da ficha de inscrição, de cinco exemplares da obra e dirigidas ao Departamento de Turismo, Cultura e Identidade Patrimonial e Imaterial - Prémio Carlos Paredes, Loja do Munícipe, Praça Bartolomeu Dias, n.º 9, Quinta da Mina, 2600- 076 Vila Franca de Xira.

O vencedor recebe um prémio no valor de 2500 euros, uma placa alusiva e um diploma. O anúncio do premiado será feito até Setembro, após avaliação por parte de um júri especializado.

A entrega do prémio, em data a anunciar, constitui, a nível local e nacional, uma oportunidade de usufruir de um pequeno concerto da obra discográfica premiada (com entrada livre).

Também integrada no programa do centenário de Carlos Paredes está patente, no Museu do Neo-Realismo, até 8 de Junho, a exposição “Uma Guitarra com Gente Dentro - Carlos Paredes e o Neorrealismo”.

Com curadoria dos trabalhadores municipais Fernando Marques e Jorge Carvalho, pretende revelar ao grande público a esfera humana, cultural e intelectual de Carlos Paredes.