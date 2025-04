Igreja da Misericórdia em Tomar recebe Quinteto de Sopros Musicamerata

A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai receber o concerto Quinteto de Sopros Musicamerata – Música para flauta e teclas na quinta-feira, dia 3 de Abril. O início está marcado para as 19h15, tendo a duração prevista de uma hora.

O Quinteto de Sopros reúne instrumentos de palheta simples (clarinete) e dupla (oboé e fagote) flauta e um metal (trompa). A formação explora as diferenças tonais e tímbricas de cada instrumento e o seu casamento, ilustrado também na formação da orquestra clássica. Os cinco músicos que se apresentam no concerto são membros do Ensemble Musicamerata e trazem um programa com obras de compositores do século XX, música ´séria’, brilhante, humorística, exuberante e trágica.