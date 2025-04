Cine-Teatro Paraíso Tomar recebe “Canta-me como foi... com a Nabantina”

Espectáculo de comemoração do 25 de Abril acontece no sábado, 5 de Abril.

O Cine-Teatro Paraíso Tomar recebe no sábado, 5 de Abril, o concerto “Canta-me como foi... com a Nabantina”. A “Tuna Sabes Cantar”, a “Prata da Casa” e amigos, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, juntam-se à Banda da Nabantina para “através das palavras, da música e das canções celebrar a Liberdade e a Democracia”. O arranque está marcado para as 21h30.

O espectáculo é organizado pelo Agrupamento de Escolas, contando com apoios do município de Tomar, Universidade Sénior de Tomar e Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina.