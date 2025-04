Director da OGMA homenageado pelo Rotary Club de VFX

O director-executivo da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, Paulo Monginho, foi homenageado pelo Rotary Club de Vila Franca de Xira. Os rotários atribuíram ao responsável a distinção de Profissional do Ano 2024, numa cerimónia que decorreu a 26 de Março, no Lezíria Parque Hotel, em Vila Franca de Xira. Na ocasião, Paulo Monginho agradeceu o reconhecimento e destacou o trabalho desenvolvido pela OGMA. “Tenho orgulho, enquanto português, em contribuir para a sustentabilidade de uma empresa do sector aeronáutico num país tão pequeno como o nosso”, afirmou.

O presidente da OGMA distingue-se pela sua postura agregadora e pelo envolvimento directo com os trabalhadores. A O MIRANTE conta que chega à empresa às 06h30, acompanhando a chegada do primeiro turno, e conhece pessoalmente muitos dos colaboradores, tratando-os pelo nome. Com um conhecimento profundo da empresa, onde está há 15 anos, procura exercer uma influência positiva no ambiente de trabalho e assume uma liderança prática e operacional, focada na execução, sem perder tempo em debates estratégicos. “Dou o exemplo e não sou o chefe chato e rabugento. Não perco tempo a discutir estratégia porque já está definida, sou do terreno e da execução. Sou informal e próximo e não me escondo numa posição de presidência”, afirma.

O prémio do Rotary Club vai ficar no museu da OGMA, empresa que, segundo o presidente, vive um bom momento. Há novos clientes e contratos, uma relação positiva com os accionistas e paz social. O maior desafio da sua carreira foi, até à data, o processo de industrialização e início de operação da OGMA com a Pratt & Whitney para a linha de manutenção de motores GTF.



Susana Simões lidera os rotários de Vila Franca de Xira

Susana Simões é a actual presidente do Rotary Club de Vila Franca de Xira. Foi convidada para integrar os rotários durante um ano, período das presidências, e por isso lidera a organização até 30 de Junho de 2025. Actualmente, os rotários de Vila Franca de Xira têm sete sócios e trabalham em parceria com os rotários de Odivelas, Mafra e Loures, organizando eventos conjuntos para atrair mais pessoas. Reúnem-se de 15 em 15 dias e, depois de um momento problemático em que estiveram quase a fechar, reergueram-se e esperam lançar em breve o seu site oficial.