Multiplicidade de serviços e proximidade com a Pastelaria Supermercado A Vila

A Pastelaria Supermercado A Vila, na Rua do Bairro Azul, no Tramagal, é aquilo a que se pode chamar um verdadeiro comércio de proximidade. Foi com essa intenção que foi criada por Maria Isaltina de Jesus Gomes, no primeiro de Dezembro de 2023.

Vende frutas e legumes, pão, lacticínios, bebidas, produtos de higiene e limpeza, gás, entre outros produtos e, na zona de pastelaria, tem petiscos (bucho, salada de ovas e pota e tábuas de enchidos), tostas, sandes, salgados, bebidas e sopas. Tem serviço de mesa e take-away.

Antes de abrir a Pastelaria Supermercado A Vila, Maria Isaltina de Jesus Gomes trabalhou como auxiliar de acção directa no Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Oliveira e foi aí que nasceu a ideia de criar um comércio para facilitar a vida dos mais idosos. Pensou inicialmente numa pastelaria, mas acabou, por razões práticas e de viabilidade pela actual solução. Ter trabalhado, em determinada altura da sua vida, naquela área, também foi importante.

A proximidade com o cliente, que não existe em muitos supermercados, é uma das vantagens. Também funciona como ponto de recolha da InPost e GLS e faz entregas ao domicílio no Tramagal, Constância e Abrantes. Funciona, de segunda a sábado das 08h00 às 20h00 e aos domingos e feriados, das 09h00 às 19h00.