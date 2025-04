Ramiro & Ramiro em Alpiarça é uma oficina auto e tem pronto-socorro de confiança

A Ramiro & Ramiro, em Alpiarça, tem como actividade principal a área da reparação automóvel, mas também tem serviço de pronto-socorro disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A empresa tem vindo a crescer substancialmente, apesar de alguns períodos menos favoráveis devido às crises que surgiram no país, mas o gerente, Paulo Ramiro tem demonstrado capacidade para ultrapassar os maus momentos, através de uma gestão responsável, do profissionalismo e da relação qualidade preço dos seus serviços.

Nos últimos dois anos a empresa triplicou o número de funcionários, e são cada vez mais clientes a confiarem na qualidade dos seus serviços. Paulo Ramiro trabalha no ramo desde os seus 16 anos. Começou por aprender com o pai o gosto pelo sector, e em 1996, ambos fundaram a Ramiro & Ramiro, que até hoje se mantém activa e em franco crescimento.

A Ramiro & Ramiro, situada no Largo da Feira, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e o pronto-socorro está disponível 24 horas por dia.