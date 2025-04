Rancho de Alviobeira prepara “Abril Sopas Mil”

partilhe no Facebook

O Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira está a preparar o evento “Abril Sopas Mil”, que vai decorrer domingo, 6 de Abril, em Alviobeira, concelho de Tomar. O arranque está marcado para as 13h00. A entrada no evento tem o preço de 10€, incluindo tigela, pão, bebida, sobremesa e direito a provar todas as sopas.