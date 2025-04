Recusa e Selectividade Alimentar: quando “não querer comer” é mais do que uma fase

“Só come três coisas.” “Recusa tudo o que é novo.” “Chora só de ver legumes no prato.” Estas frases são comuns entre pais e cuidadores de crianças com comportamento alimentar restrito.

Embora alguma selectividade seja esperada entre os 2 e os 5 anos, há casos em que a recusa alimentar se torna tão intensa e persistente que compromete o crescimento, o bem-estar emocional da criança e a harmonia familiar. Nestes casos, não se trata de “birra” ou “teimosia”. Forçar a criança a comer pode, na verdade, agravar o problema.

A selectividade alimentar pode estar relacionada como processamento sensorial, experiências negativas com a alimentação (engasgos, refluxo), dificuldades na mastigação ou deglutição, ansiedade, atrasos no desenvolvimento ou perturbações do neurodesenvolvimento. Identificar a origem é essencial para uma intervenção eficaz, respeitando o ritmo da criança.

Um dos factores de prevenção mais relevantes é o exemplo da família. As crianças aprendem ao observar: partilhar refeições tranquilas, sem pressas nem distracções, favorece a exposição a novos alimentos e associa a alimentação a momentos positivos.

Se reconhece estes sinais no seu filho, procure apoio. Comer pode voltar a ser um momento de prazer, descoberta e conexão.

Nas clínicas SUKHA dispomos de uma consulta especializada de selectividade alimentar, com intervenção multidisciplinar.

