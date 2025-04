Descentralidades arranca com teatro e memória viva de Ruy de Carvalho

União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho leva teatro e cultura a todas as idades entre Abril e Junho. Descentralidades arrancou com teatro com o actor Ruy de Carvalho.

Emoção, palmas e algumas lágrimas marcaram o espectáculo de abertura do programa Descentralidades, uma marca registada e iniciativa promovida pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Na noite de sábado, 5 de Abril, a Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense foi palco da peça “Ruy, a História Devida”, com o actor Ruy de Carvalho, de 98 anos, e Luís Pacheco. A vida do actor e as histórias que marcaram a sua longa carreira emocionaram o público, que aplaudiu de pé e, no final, fez questão de o cumprimentar.

O programa Descentralidades leva cultura, teatro, cinema, desporto e música a toda a União de Freguesias, entre Abril e Junho. Destinado a todas as idades, é também uma forma de dinamizar o movimento associativo local.

O concerto dos UHF, no Centro Cultural do Bom Sucesso, é a próxima iniciativa, a decorrer no dia 12 de Abril.

No dia 13, o Teatro-Estúdio Ildefonso Valério apresenta “O ConcSerto Democrático”.

