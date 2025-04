Festival do Campino na Golegã

Uma oficina de bandarilhas para crianças a partir dos seis anos vai ser uma das actividades do próximo Sábado Canguru promovido pela Câmara da Golegã, inserido no segundo Festival do Campino. A actividade será conduzida pelo embolador da Golegã, António Carlos Estorninho, na manhã de 12 de Abril, no Largo do Miradouro.

À hora de almoço segue-se a oficina de construção de um íman com a artesã Catarina Araújo e depois de almoço decorre a oficina de pintura em saco de pano inspirado no festival e no mundo tauromáquico, diz a autarquia. Podem participar famílias com crianças a partir dos 6 anos. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e as famílias podem inscrever-se numa ou mais actividades.