Projecto “GuardaR os Nossos” da GNR acompanha militares na reforma e reserva

O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Abrantes, no dia 1 de Abril, promoveu um conjunto de actividades com os militares da Guarda na reforma e na reserva, Guardas Florestais e civis que prestaram serviço na Guarda Nacional Republicana (GNR). O projecto "GuardaR os Nossos" surge com a intenção de reconhecer o valor e acompanhar os militares e funcionários civis na situação de reforma e reserva, permitindo que mantenham o contacto com a instituição e com os valores que serviram ao longo da sua carreira profissional.

Esta iniciativa pretende dinamizar o contacto com os militares, procurando chamá-los à participação em actividades de cariz social, bem como ao acompanhamento em visitas às instituições, actuando como guias. Visa também o exercício do dever de tutela, através da identificação de situações de carência social, possibilitando posterior intervenção em colaboração com os mecanismos de acção social locais.

No dia 1 de Abril, estiveram presentes no Destacamento Territorial de Abrantes cerca de 50 militares e civis, que participaram numa cerimónia militar, seguida de uma visita ao quartel e de uma demonstração de meios. O dia terminou com a entrega de lembranças e um convívio marcado pela partilha de conhecimento, experiência e histórias.