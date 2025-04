Recuperar eventos que fizeram sucesso em Tomar é o lema da TomarIniciativas

A TomarIniciativas – Associação de Cultura foi criada, em Tomar, em 2008. Foi fundada por um grupo de amigos, ligados aos eventos e à música, que pensaram em ocupar os seus tempos livres fazendo alguma coisa pela cidade. Lembraram-se de reactivar o Carnaval em Tomar, que estava parado há 19 anos. Assim nasceu a associação, que se tem dedicado a recuperar algumas iniciativas que fizeram história em Tomar e que se deixaram de realizar. O Carnaval é a principal actividade, tendo vindo a melhorar de ano para ano, mas a associação também organiza outros eventos, como o Halloween, o concerto do dia da cidade, transmissões de jogos em ecrãs gigantes dos mundiais e europeus de futebol, entre outros.

Para o futuro está a ser preparada uma novidade: o regresso da Gala Templária Desportiva a Tomar. Uma ideia da associação que vai concretizar-se no próximo Verão. O MIRANTE conversou com o presidente da TomarIniciativas, Luís Honório, no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, sobre a origem da associação, a importância que tem para a cidade e os projectos pensados para o futuro.

Luís Honório, 61 anos, nasceu em Alviobeira, freguesia do concelho de Tomar. Sempre viveu em Tomar, assumindo-se como um apaixonado pela cidade. Actualmente é o responsável pela banda tomarense FH5, tendo uma loja de instrumentos musicais em Tomar. A sua actividade profissional está relacionada com a banda, com aluguer de som, agenciamento artístico e com a venda de equipamentos ligados à música. Está envolvido no mundo da música e dos eventos desde pequeno. “Foi o meu pai que criou a banda FH5, e eu tenho dado continuidade ao projecto”, conta.

Presidente da associação há largos anos, Jorge Honório conta que a associação surgiu essencialmente com o objectivo de reactivar o Carnaval em Tomar. Juntamente com um grupo de amigos, ligados ao mundo dos eventos, ressuscitaram a festividade, que se mantém até hoje, sempre com evolução positiva. “A adesão dos tomarenses às iniciativas é boa, não sendo o Carnaval de há 30 anos, a verdade é que as pessoas vêm para a rua, ao longo dos anos tem-se notado que as pessoas estão mais entusiasmadas, e quanto maior o investimento mais pessoas virão”, refere.

Novas actividades e uma sede própria

A associação não funciona à base de sócios, sendo o grupo directivo quem organiza os eventos. “Não é uma associação que pretenda adquirir espólio, a ideia é realizar eventos sem fins lucrativos, que dinamizem a cidade ou o concelho”, explica Luís Honório. Para organizar os eventos, contam com o dinheiro angariado nas iniciativas anteriores e com a ajuda da Câmara de Tomar, através do subsídio dado ao associativismo. Para o futuro, pretendem ter mais dinheiro para investir no Carnaval e noutras actividades, assim como uma sede própria. “Estamos em conversações com o município para ver se nos arranjam um espaço, se não teremos que ser nós a tentar arranjar outra solução”, conta o presidente.

Apaixonado por Tomar, Luís Honório refere que a cidade tem perdido alguns eventos nos últimos tempos: “É bom que não nos esqueçamos totalmente daquilo que já aconteceu, estamos a tentar reactivar esses eventos que são importantes e fazem falta”, confessa. Sobre o que distingue Tomar das outras cidades, o presidente da TomarIniciativas diz que é essencialmente a história. “A nível económico penso que isso não é tão visível nos dias de hoje, mas a nível histórico nunca há-de deixar de ser uma mais valia para o turismo. Somos a cidade com mais visitantes na região, também por isso acho que é importante apostar em eventos e dinamismo no concelho”, afirma.