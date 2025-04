Festival Internacional de Folclore FIFCA regressa com actividades em oito municípios

O Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA) regressa à região, com iniciativas em oito municípios, sob o mote “O Mundo Aqui Tão Perto”. A inauguração e a gala de encerramento decorrem em Almeirim, e os ingressos gratuitos para a abertura, na noite de 24 de Abril, estão disponíveis no Posto do Cidadão de Almeirim (posto de turismo), bem como para a gala de encerramento na tarde de 1 de Maio com todas as comitivas. Ambos os eventos decorrem no multiusos de Almeirim.

Destaque para os dias 28, 29, 30 em que decorrem visitas a instituições, agrupamentos de escolas e associações para oficinas de dança nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca e Coruche.

O FIFCA realiza-se desde 2008 e surgiu após o casal Irene Lucas Sequeira e Ricardo Casebre visitarem um festival de folclore estrangeiro. Ricardo é o líder, mas o seu trabalho está facilitado por Irene que conquista as centenas de participantes pelo estômago e com a comida contribuiu para a imagem do festival, além de fazer muitas outras tarefas como a organização de galas e um enorme trabalho de preparação que começa logo que uma edição termina.