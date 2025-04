Gisela João apresenta Inquieta em Santarém

A cantora Gisela João vai dar um concerto na noite de sábado, 12 de Abril, em Santarém, integrado no programa de comemorações do 25 de Abril.

A cantora Gisela João vai dar um concerto na noite de sábado, 12 de Abril, em Santarém, integrado no programa de comemorações do 25 de Abril. A artista minhota apresenta o espectáculo Inquieta no Teatro Sá da Bandeira, a partir das 21h30, em que celebra o espírito de Abril num álbum em que homenageia aqueles que há meio século e mais souberam cantar a liberdade sem rodeios, ajudando a transformar o país.

No seu mais recente trabalho, Gisela canta José Afonso, Sérgio Godinho por via de Capicua, José Mário Branco e Lopes Graça. Acompanhada por Carles Rodenas Martinez, nas guitarras, e Luís "Twins" Pereira nos teclados, dá nova vida a este repertório intemporal, num concerto poderoso e emotivo. Os bilhetes têm o preço único de €15 e encontram-se à venda no Teatro Sá da Bandeira (243 309 460 | teatrosabandeira@cm-santarem.pt) de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Fora do horário de abertura ao público, a venda e reservas de bilhetes é possível através da plataforma online – BOL e nas lojas Worten e FNAC.