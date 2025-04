Músico traz a Santarém as canções que o têm acompanhado no palco da vida

Manuel Freire canta no Centro Cultural Regional de Santarém

Manuel Freire, a voz de Pedra Filosofal, vai actuar esta quinta-feira, 10 de Abril, pelas 21h30, no Centro Cultural Regional de Santarém para cantar canções e poemas de uma vida, num espectáculo que faz também parte das comemorações dos 13 anos do Núcleo da AJA Santarém - Associação José Afonso.

O músico traz até Santarém um espetáculo onde desfila ao longo de 60 minutos canções inesquecíveis que o acompanharam pelos palcos de norte a sul de Portugal. Manuel Augusto Coentro de Pinho Freire nasceu em Vagos, precisamente no dia 25 de Abril, mas de 1942. Cumpriu o serviço militar em 1964, sobretudo na força aérea. Em Ovar, foi um dos fundadores do grupo de carnaval ‘Os Hippies’, um dos mais antigos grupos do Carnaval da terra.

Paralelamente, desenvolveu uma carreira artística que inclui música e chega ao teatro. Em 1967 é convidado pelo Teatro Experimental do Porto, onde se estreia em palco. No ano seguinte editou o primeiro disco, tendo sido censurado e proibido. Em 1969, passa pelo programa de televisão Zip-Zip, onde alcança projeção a nível nacional. Editou vários discos ao longo dos anos seguintes e colaborou em bandas sonoras para o cinema. Em Junho de 1995 foi condecorado como Oficial da Ordem da Liberdade e, em 1996, recebeu a Medalha de Prata do concelho de Ovar. Foi ainda presidente da Direcção da Sociedade Portuguesa de Autores e administrador-delegado.

Os bilhetes para o espectáculo têm o preço único de 5€ e encontram-se à venda no Centro Cultural Regional de Santarém e na loja de fotografia, Emoção D’Imagens. A organização pertence ao Município de Santarém e às Comemorações Populares do 25 de Abril de Santarém - Associação Cultural em parceria com o Exército Português e a Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril.