Convento de Cristo recebe mais uma edição da Feira da Laranja Conventual

O Convento de Cristo, em Tomar, vai receber mais uma edição da Feira da Laranja Conventual, inspirada no laranjal do monumento, no próximo domingo, dia 13 de Abril. A feira, de cariz solidário, destina-se a apoiar as instituições participantes – IPSS, colectividades e associações de pais das escolas do concelho, com as receitas da venda dos mais diversos produtos produzidos a partir da laranja. A entrada para o evento é gratuita e vai ser feita pelo Portão da Micha.



No decorrer da feira, conforme acontece habitualmente, vai realizar-se um concurso onde vão ser oferecidos vouchers de compras no Intermarché de Tomar. As categorias a concurso são: originalidade, doçaria, compotas, licores e melhor banca. Para facilitar as deslocações até ao local, o município informa que vai ser cedido transporte ao longo do dia pela Rodoviária do Médio Tejo, com saídas na Alameda Um de Março e Terreiro D. Gualdim Pais, junto ao Convento.