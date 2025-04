A peça de teatro Heróis do Impossível, da autoria de João Garcia Miguel, entra em cena na noite de sexta-feira, 11 de Abril, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

Heróis do Impossível entram em cena no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

A peça de teatro Heróis do Impossível, da autoria de João Garcia Miguel, entra em cena na noite de sexta-feira, 11 de Abril, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. A trama, com interpretação de Catarina Wallenstein e Pedro Lacerda, acompanha a vida de um casal no período que se seguiu à revolução de 25 de Abril de 1974 e constitui um olhar sobre a revolução mais íntima que foi também a de Abril: as tensões no casamento, subjacentes às novas condições e papéis de homem e de mulher.

O texto de João Garcia Miguel é inspirado no diário ‘Não Percas a Rosa’, um conjunto de histórias que Natália Correia começou a escrever no dia 25 de Abril de 1974, e no testemunho de um dos capitães de Abril, pai do autor.

Os bilhetes têm o preço único de €5 e encontram-se à venda no Teatro Sá da Bandeira (243 309 460 | teatrosabandeira@cm-santarem.pt) de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Fora do horário de abertura ao público, a venda e reservas de bilhetes é possível através da plataforma online – BOL e nas lojas Worten e FNAC.