Associação Os Bravos prepara 2ª Caminhada Rota dos Santos Mártires

A Associação de Cultura e Recreio “Os Bravos”, da aldeia de Delongo, concelho de Tomar, está a promover a realização da 2ª Caminhada Rota dos Santos Mártires para domingo, 13 de Abril. A partida está marcada para as 09h00 na sede da associação.

Os participantes têm direito a seguro, t-shirt, reforço alimentar e líquidos, com visita à adega “Encosta do Corujo”, e ainda bifana e uma bebida no final. A caminhada, de dificuldade considerada média, conta com um percurso de 10km.