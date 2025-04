Bandas de garagem dão música na 41.ª Feira da Ascensão

A 41.ª edição da Feira da Ascensão, que se realiza entre 28 de Maio e 1 de Junho, no Parque Urbano da Romeira, Alenquer, vai contar com uma novidade no cartaz cultural: uma demonstração de bandas de garagem, agendada para o dia 31 de Maio, entre as 18h30 e as 20h30, no Palco Romeira.

A participação está aberta a grupos musicais de qualquer idade e de qualquer género musical, desde que integrem pelo menos um elemento residente no concelho de Alenquer. A iniciativa não é competitiva, nem haverá selecção de vencedores — o objectivo é partilhar música, dar palco a novos talentos e proporcionar momentos de convívio em torno da criação artística.

As bandas podem apresentar temas originais ou versões de êxitos conhecidos, sendo esta uma oportunidade para dar visibilidade a projectos emergentes no panorama musical português. As inscrições decorrem até 30 de Abril.