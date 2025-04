Jovens de Alenquer desafiados a mostrar talento em palco

Estão abertas as inscrições para o concurso “Alenquer tem talento”, destinado aos jovens do concelho entre os 15 e os 29 anos, que pretendam mostrar-se em áreas como a dança, música, canto, poesia, teatro, magia, humor, artes circenses ou outras actividades que possam ser apresentadas em palco.

A organização do concurso é do Município de Alenquer em parceria com o Conselho Municipal da Juventude e premia o mérito e a criatividade. As inscrições podem ser feitas até 23 de Abril, mediante o preenchimento do formulário e do envio duma maquete de apresentação que não exceda os três minutos.

O júri ,composto por um elemento em representação do Conselho Municipal de Juventude de Alenquer (preside ao órgão), e dois vogais, convidados pelo presidente da câmara, vão avaliar todos os candidatos e distinguir os três melhores. O primeiro classificado recebe livre-trânsito para o evento “Alma do Vinho – 2025”, um vale Fnac no valor de 250 euros e actuação na Feira da Ascensão 2025.

O segundo lugar leva para casa o livre-trânsito no evento “Alma do Vinho – 2025” e um vale Fnac no valor de 175,00 euros. Já o terceiro classificado ganha o livre-trânsito no evento “Alma do Vinho – 2025” e um vale Fnac no valor de 100,00 euros.

A gala do concurso está marcada para 9 de Maio, pelas 21h00, no Auditório Damião de Góis, na vila de Alenquer.