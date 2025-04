Nova edição da Fábrica das Artes vai ser inaugurada em Tomar

A 5ª edição da Fábrica das Artes, em Tomar, vai ter início na sexta-feira, 11 de Abril, representando mais um capítulo do projecto artístico e cultural que o município de Tomar tem vindo a promover desde 2021. A inauguração da nova edição, que vai decorrer no edifício Moagem A Portuguesa, está marcada para as 18h00.



Após a inauguração, vai ser apresentada uma obra de arte feita com materiais reciclados. A iniciativa fica completa com a realização de uma Visita com História, pela Thomar Honoris. As actividades estão integradas nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.