Quadros de Catarina Centeno em exposição na Chamusca

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Quadros de fé é uma exposição de pintura de Catarina Centeno para ver na Biblioteca Municipal da Chamusca até 20 de Abril. O MIRANTE falou com a pintora, na Chamusca, em Novembro de 2023. O seu talento nunca passou despercebido a familiares e amigos e quando aceitou participar numa exposição nas Festas do Império do Divino Espírito Santo, em Alenquer, vários artistas interessaram-se pelo seu trabalho.

Catarina Centeno pinta arte cristã e os seus trabalhos correm mundo. O Sopro de Deus esteve em Cittadella e Veneza, em Itália, e um desenho seu foi exeibido no Congresso Mundial da Paz Ada Aharon, em São Paulo, no Brasil. Em 2023 proporcionou-se a primeira Bienal de Arte Cristã, em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude. A artista foi catequista e esteve ligada a grupos de jovens católicos. “Preocupa-me a falta de paz e a pouca tolerância. Se não somos tolerantes não conseguimos ter uma perspectiva de ajuda, não damos tempo aos outros para se mostrarem nas suas diversidades nem a nós mesmos. A arte dá-me a paz interior”, sublinhava.