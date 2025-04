Casa dos Cubos de Tomar inaugurou Clube de Fotografia

O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar (CEFT-Casa dos Cubos) inaugurou o seu Clube de Fotografia no sábado, 5 de Abril, com um workshop especial dedicado ao processo fotográfico de cianotipia. O evento gratuito, aberto ao público em geral, atraiu entusiastas da fotografia e curiosos e foi conduzido pelos colaboradores do CEFT, estudantes da licenciatura em Fotografia do Instituto Politécnico de Tomar, Salomé Temudo e Simão Correia.

Além do workshop prático, Patrícia Romão, técnica do município de Tomar e comissária do CEFT, apresentou o arquivo fotográfico do centro, destacando os projectos em desenvolvimento e exibindo originais fotográficos históricos que contextualizam a evolução da fotografia ao longo do tempo. Os participantes também puderam conhecer as colecções fotográficas do município de Tomar e do Instituto Politécnico de Tomar, que enriquecem o acervo do CEFT-Casa dos Cubos e do território. O Clube de Fotografia do CEFT está aberto a todos que se queiram inscrever como sócios, onde podem ter acesso ao Laboratório de Fotografia, participar em futuros workshops e outras actividades a desenvolver.