Associação Glória BTT trabalha há 20 anos para promover o desporto e o convívio em Salvaterra

Receber bem e respeitar o ambiente são as imagens de marca da Associação Glória BTT Desporto e Ambiente, uma colectividade fundada a 28 de Abril de 2005 que comemora o aniversário com dois passeios de bicicleta, nos dias 25 de Abril e 1 de Maio. O presidente Nuno Oliveira, eletromecânico de profissão, com 45 anos, explica a O MIRANTE que a competição não é prioridade na associação de Glória do Ribetejo. O seu objectivo e dos 12 membros da direcção é continuar a fomentar o associativismo e o convívio, a prática desportiva e o prazer de bem receber quem vem de fora para as iniciativas. Quando fundaram a associação, a charneca da Glória estava em más condições. “Havia tanto lixo que, de cada vez que limpávamos, enchíamos vários reboques de tractor. Desde camas e colchões, a frigoríficos ou a entulho de obras. Era inacreditável”, conta o presidente, acrescentando que continuam a realizar limpezas, embora com menos frequência.

Além dos múltiplos passeios que realizam ao longo do ano, o ponto alto da colectividade é no mês de Março, com a realização da prova de 50km e 35km de BTT. Com 17 edições e milhares de participantes, o evento assume-se como único na região e conta com a especial bifana na grelha que é muito elogiada e motiva muitos dos ciclistas que participam no convívio. O presidente conta que têm muitos participantes que vêm de todos os cantos do país. “As pessoas vêm porque gostam dos nossos passeios e convívios, sabem que aqui têm boas condições para desfrutar e são bem tratados”, refere Nuno Oliveira. Na edição de 2025, apesar das más condições climatéricas, juntaram quase 300 participantes. O objectivo é voltar à marca dos 400 inscritos, salienta.

Cada vez se torna mais difícil para as associações manterem a sua actividade pela falta de pessoas e de patrocínios do tecido empresarial da região. Pedro Peixe, presidente do conselho fiscal, agradece o apoio assíduo dos parceiros locais que contribuem há anos para que as verbas existam para organizar actividades. No entanto, explica a O MIRANTE que ainda assim é curto. “É difícil porque vamos sempre bater às mesmas portas, são sempre os mesmos a ajudar e com todos os aumentos cada vez fica mais difícil sem outros apoios extras”, desabafa o dirigente, que se juntou ao Glória BTT com 12 anos graças ao pai e que ainda hoje não passa um fim-de-semana sem o seu passeio de bicicleta. A Associação Glória BTT Desporto e Ambiente tem a sua sede numa sala do Pavilhão Desportivo Municipal da Glória do Ribatejo e conta actualmente com mais de 90 sócios efectivos, que também ajudam a garantir a sobrevivência da colectividade.