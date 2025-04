Iniciativa da União de Freguesias da Cidade de Santarém vai contar com 10 mil euros de apoio por parte do município.

Festival do Peixe do Rio regressa às Caneiras em Maio

A União de Freguesias da Cidade de Santarém vai organizar a 3ª edição do Festival do Peixe do Rio na aldeia avieira de Caneiras, de 22 a 25 de Maio, num evento que visa promover a gastronomia ligada ao rio Tejo e à arte piscatória. A iniciativa vai contar com um apoio financeiro de 10 mil euros por parte da Câmara de Santarém, face à relevância e notoriedade do acontecimento para o desenvolvimento cultural e económico da zona ribeirinha e aos elevados custos da sua realização.

O apoio excepcional foi aprovado em reunião do executivo camarário onde a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, voltou a criticar o facto de o município não ter um regulamento que enquadre este tipo de apoios. A União de Freguesias da Cidade de Santarém prevê gastar à volta de 27.300 euros na realização do festival, que conta, para além da componente gastronómica, com um programa de animação.