Tomar celebrou o Dia Internacional do Lixo Zero

A cidade de Tomar celebrou o Dia Internacional do Lixo Zero com a realização da 5ª edição do Plogging Challenge Portugal, evento nacional promovido pelo projecto “Plogging Santa Maria da Feira”. Durante a caminhada e acção de limpeza, num percurso urbano de três quilómetros, os 19 participantes de várias idades uniram-se para limpar a cidade.

A acção resultou em 27 sacos de lixo, totalizando 24 kg de resíduos, dentre eles, 12 sacos de plástico, 11 de resíduos indiferenciados, três de papel, um de vidro, além de objectos de ferro, pilhas, lâmpadas e muitas beatas.