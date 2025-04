Tomar lança Carta de Sabores 2025

Catálogo destaca a qualidade de produtos locais do concelho de Tomar, como vinhos, mel, compotas, azeite ou licores.

A Carta de Sabores de Tomar foi apresentada no dia 4 de Abril, no Complexo Cultural da Levada. Estiveram presentes o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, e a vice-presidente, Filipa Fernandes, entre outras personalidades. O catálogo, que pela primeira vez reúne uma selecção de produtores locais, destaca a riqueza das terras nabantinas através de vinhos, mel, compotas, azeite, cerveja e licores.

A apresentação destacou a forte cultura gastronómica de Tomar e foi ocasião para reunir produtores e membros da comunidade num ambiente harmonioso e de convívio, com prova/ degustação de uma variedade dos produtos publicados.