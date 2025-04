Centro Cultural Regional de Santarém realiza visita ao Alto Alentejo

Centro Cultural Regional de Santarém realiza um passeio ao Alto Alentejo, no dia 3 de Maio. A planificação conta com a visita ao Museu do Sabão, ao Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver e ao Castelo de Belver.

O Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) realiza uma viagem ao Alto Alentejo, a 3 de Maio, com partida às 09h00. Neste passeio será possível visitar o Museu do Sabão, o primeiro museu em Portugal dedicado exclusivamente à história e produção do sabão; o Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver, um espaço que preserva e valoriza a tradição das mantas de retalhos e tapeçarias feitas à mão; e o Castelo de Belver, um dos castelos mais bem conservados do país e um ícone da paisagem e identidade local, com vista sobre o rio Tejo. Os lugares são limitados. Inscrições e mais informações através do email do CCRS.