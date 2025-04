Natércia Maia desfiou memórias do dia 25 de Abril de 1974 em Andorra

Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra, comemorou a revolução dos cravos com uma conferência virtual que juntou membros do governo de Andorra e outras autoridades.

A SEDE do Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra, acolheu no dia 12 a conferência virtual “Conversas de Abril”, uma organização do Consulado Geral de Portugal no Principado. A conferencista foi Natércia Salgueiro Maio, viúva do capitão de abril, Fernando Salgueiro Maia, um dos grandes promotores da revolução dos Cravos, que de forma aberta explicou algumas das suas vivências aquando do movimento militar que libertou Portugal da opressão ditatorial.

O evento iniciou-se com os jovens alunos das classes de língua e cultura portuguesas cantando "Grândola Vila Morena" e "Somos Livres". José Luis Carvalho, presidente do Grupo de Folclore Casa de Portugal deu as boas vindas a Monica Bonell, Ministra de Cultura, Juventude e Desporto do Principado de Andorra, Javier Benosa, Ministro Conselheiro da Embaixada de Espanha em Andorra, Maria Carriço, vereadora de Infância e Sénior do Comú de Escaldes-Engordany, Duarte Pinto da Rocha, Cônsul Geral de Portugal e promotor da iniciativa comemorativa e Juli Minoves, Reitor da Universidade de Andorra, entre outros.

O Cônsul Duarte da Rocha enalteceu de forma resumida a trajetória de Salgueiro Maia. Natércia Salgueiro Maia aproveitou para revelar, de forma muito clara, quem era o seu marido, como se conheceram, como foi a vida juntos e como se viu implicada no movimento militar de Abril.

Mais de uma hora depois de conversas interativas, o evento terminou com um filme sobre o 25 de abril, com música de fundo ao som de Grândola Vila Morena produzida por Marc Medeiros e cantada por Eugénia Correia, ambos membros jovens do Grupo de Folclore Casa de Portugal. (link do vídeo: https://youtu.be/3qphQymI91w?si=yejqK1rRrhGCnkxv )