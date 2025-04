Tomar recebe Caminhada dos Afectos

A 4ª Caminhada dos Afectos, iniciativa realizada no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, vai acontecer no sábado, 12 de Abril, em Tomar.

A 4ª Caminhada dos Afectos, iniciativa realizada no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, vai acontecer no sábado, 12 de Abril, em Tomar. O evento, organizado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), com a colaboração da empresa Corda Bamba, da Câmara de Tomar e da União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, tem como objectivo sensibilizar para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância. Ao mesmo tempo, a iniciativa procura promover o fortalecimento dos laços afectivos e o convívio familiar.

A caminhada funciona em modo peddy paper, onde as famílias são desafiadas a explorar a história de Tomar, resolvendo pistas e completando actividades em equipa. A partida está marcada para as 9h30, na zona histórica de Tomar. Com duração de aproximadamente 2h30, a caminhada é considerada de dificuldade fácil.