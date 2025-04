Torres Novas assinala o 25 de Abril com programa comemorativo

Concertos, teatro, baile popular, porco no espeto e a habitual sessão solene com discursos dos autarcas do concelho integram o programa para assinalar os 51 anos da Revolução dos Cravos em Torres Novas.

O Dia da Liberdade vai ser assinalado em Torres Novas com um programa comemorativo do 51.º aniversário do 25 de Abril de 1974, que inclui a habitual sessão solene, a decorrer pela manhã, na Praça dos Claras. À tarde vai decorrer um baile popular, a cargo de Xarepa Band, com porco no espeto.

Destaque ainda para dois concertos musicais que celebram a revolução e a democracia, com entrada gratuita e levantamento prévio de bilhete: “Filhos da Revolução”, na Casa do Povo de Riachos, a 24 de Abril, e de JP Simões com um disco de homenagem a José Mário Branco, no Teatro Virgínia, no dia 25.

O CHUDE - Centro de Estudos Humberto Delgado, no Boquilobo, recebe a criação artística de âmbito teatral “Ela. A Liberdade”. Uma ideia e conceito de Eduardo Dias e texto original do dramaturgo Ricardo Cabaça que fez uma residência no CHUDE, onde desenvolveu uma pesquisa de campo, interagindo com a comunidade local e envolvendo o próprio território nos conteúdos do texto. Segundo a sinopse “um homem decide enfrentar o Estado Novo e todo o terror que o caracteriza, organizando uma greve na fábrica onde trabalha. Mais tarde, num encontro misterioso com uma mulher, acaba por ser recrutado para o partido, vivendo a partir daí como se fossem um jovem casal. Tudo vale a pena pela luta, tudo é menor quando está em causa a justiça e a liberdade. A revolução é transformada em amor, ou como é dito pelos dois: O amor venceu o ódio.”