Tradicional bênção dos barcos em Constância é o ponto alto das festas do concelho

Cerca de 50 embarcações engalanadas e milhares de pessoas são esperadas no fim-de-semana da Páscoa em Constância, nas festas do concelho e em honra da padroeira local, Nossa Senhora da Boa Viagem. "É uma tradição secular e uma festa consolidada na região e que junta todos os anos em Constância centenas de marítimos e milhares de pessoas para assistir à bênção dos barcos nos rios Tejo e Zêzere, lembrando os tempos em que quem vivia dos rios pedia a proteção a Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira dos marítimos, para enfrentar mais um ano de trabalho duro e muito perigoso, e em que os rios tinham fortes caudais e eram as estradas de então", disse à Lusa o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira.

O autarca sublinhou que o momento “exalta a tradição, os encontros, afectos e amizades”, destacando a importância da celebração da história e da identidade local, acrescentando que em termos culturais e religiosos as Festas da Boa Viagem são o momento maior em Constância. “As nossas festas têm duas vertentes, a parte religiosa, que é a base de toda a festa, uma festa religiosa com mais de 200 anos, com a missa e a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, que termina com a bênção das embarcações, nos rios Tejo e Zêzere, e das viaturas, na Praça Alexandre Herculano”, e a parte de celebração popular, com um programa paralelo, com concertos, gastronomia, artesanato e actividades desportivas e culturais. “O nosso concelho foi ao longo dos séculos marcado pela ligação aos rios, mas também à agricultura e ao mundo rural. E deste ponto de vista asseguramos e reafirmamos também este passado com a tradicional tarde de folclore dinamizada pelo Rancho Folclórico os Camponeses de Malpique. Estas duas iniciativas – procissão/bênção das embarcações, mais a tarde de folclore - congregam em si a identidade do nosso concelho”, declarou.

O autarca destacou ainda a “envolvência da população, da comunidade escolar e das associações” na dinamização de um evento em que as ruas da vila se apresentam com milhares de flores de papel e plástico, para uma festa que “só é possível colocar de pé com o apoio da população e das forças vivas do concelho". As festas decorrem entre 18 e 21 de Abril e, no último dia, feriado municipal, cerca de meia centena de embarcações provenientes de municípios ribeirinhos do Tejo são esperadas no cais de Constância, numa cerimónia que visa celebrar as tradições históricas, culturais e religiosas locais. Nesta ocasião, os barcos engalanados sobem o Tejo desde o cais de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, até ao cais de Constância", lembrou Sérgio Oliveira, sublinhando que este ano “água não falta” nos rios. Em momento que será integrado nas festas, avançou, decorrerá no domingo, 20 de Abril, uma “cerimónia simples, mas carregada de simbolismo”, com a recepção de uma delegação de Fondettes, vila francesa com a qual Constância está geminada há mais de 25 anos.

De 18 a 21 de Abril haverá concertos com Carolina Deslandes, Karetus, Quem é o Bob, Orquestra Ligeira do Exército (OLE) e Rouxinol Faduncho, grupos de folclore, grupos de cantares populares e um espectáculo pirotécnico de encerramento. O XXXV Grande Prémio da Páscoa em atletismo, aulas de zumba, uma mostra nacional de artesanato e de doces, a par de espaços gastronómicos, fazem também parte do programa.