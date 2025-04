José Pedro Gomes e Aldo Lima apresentam “Amigos da Treta” em Tomar

O Cine-Teatro Paraíso Tomar vai receber o espectáculo de comédia “Amigos da Treta” na quinta-feira, 17 de Abril. Com interpretação de José Pedro Gomes e Aldo Lima, o espectáculo de sucesso propõe-se a explorar o humor do passado ao futuro.

O projecto “Conversa da Treta” nasceu em 1997 e tornou-se um fenómeno. Dos palcos passou para a rádio, para a televisão, para o cinema, para livro, sempre com um enorme êxito. Foi um dos dois espetáculos que mais coliseus fez em Portugal. Com a partida de António Feio, a Treta continuou viva e o Zézé, personagem icónico criado por José Pedro Gomes, voltou em 2016 com "Filho da Treta", em dupla com António Machado, e em 2019 com o "Casal da Treta", com Ana Bola. O sucesso tem vindo a acompanhar as várias Tretas ao longo dos anos e, em 2024, na era digital e com a força das redes sociais, chegou uma nova vida ao projecto – “Amigos da Treta” - em dupla com Aldo Lima.