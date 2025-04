“Domingo de Bom Verão” está de regresso a Rio Maior

O tradicional “Domingo de Bom Verão” vai realizar-se no Parque das Bocas do Rio Maior no domingo, dia 27 de Abril. O evento que é fruto da colaboração entre a Junta de Freguesia de Rio Maior e a Associação de Bombeiros Voluntários de Rio Maior começa às 10h30 com o passeio pedestre “Passeio do Bom Verão” com partida na sede da Junta de Freguesia. Pelas 11h começa o serviço de bar, acompanhado de música, artesanato, insufláveis e jogos tradicionais. Ao meio-dia vai acontecer uma sessão de Yôga guiada por António Fróis Rafael. O “Baile de Bom Verão” com animação a cargo de Tomé Sousa começa às 13h e dura até às 18h, hora em que se encerram os festejos.