Feira Nacional do Cavalo distinguida com o prémio Cinco Estrelas

Pelo terceiro ano consecutivo, a Feira Nacional do Cavalo, que se realiza na Golegã, foi agraciada com o prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria de Festas, Feiras e Romarias. A Feira Nacional do Cavalo foi o único premiado na Lezíria do Tejo de uma selecção que contou com a participação de quase 500 mil consumidores, que analisaram mais de mil marcas, e onde 141 alcançaram o estatuto Cinco Estrelas.

Em nota de imprensa, o município sublinha que este é “um reconhecimento que valoriza a tradição, a cultura e a paixão que fazem da Feira Nacional do Cavalo um evento único em Portugal”. A mesma nota indica ainda que é com enorme orgulho e com um reforçado sentido de responsabilidade que o município da Golegã vê os seus visitantes atribuírem um dos mais importantes galardões no campo dos eventos e marcas, pelo terceiro ano consecutivo.