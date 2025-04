Festival Comendatio regressa a Tomar com 14 bandas em dois dias

A organização do Comendatio Music Fest, através de Daniel Cardoso, deu conta que o cartaz da quinta edição do festival é composto por 14 bandas, seis das quais nacionais, tendo destacado novidades dignas de destaque, como uma estreia mundial e três estreias nacionais. “Vamos ter o norueguês Ihsahn a solo - mentor dos Emperor - que em nome próprio tem andado a explorar sonoridades mais progressivas, daí inserir-se facilmente no contexto estilístico do festival”, e “outra grande novidade são os The Cost, a banda do youtuber e influencer El Estepario Siberiano, que se vai estrear ao vivo no Comendatio e que será um momento marcante para a banda e para o festival”, declarou. Daniel Cardoso destacou ainda a presença dos dinamarqueses VOLA – “uma banda muito aguardada pelo nosso público e que já andávamos a tentar trazer cá há alguns anos” -, os britânicos Oceans Ate Alasca, e ainda a estreia em Portugal dos AVKRVST, banda da Noruega que “anda a criar burburinho lá fora nos meandros da música progressiva”. Quanto ao talento nacional, o responsável destacou a presença dos Phase Transition – “uma banda jovem que lançou recentemente um excelente álbum” -, e os Equaleft, que “têm uma sólida carreira de vários anos e nunca tinham vindo ao festival”.

Localizado nos arredores de Tomar, perto do centro geográfico de Portugal, mais propriamente na aldeia do Paço da Comenda, o Comendatio Music Fest apresenta no sábado, 21 Junho, um cartaz com os Ihsahn, Oceans Ate Alaska, The Cost (estreia mundial), Killus, Equaleft, Yokovich e Crimson Bridge. No segundo dia actuam os VOLA, Humanity's Last Breath (estreia em Portugal), AVKRVST (estreia em Portugal), The Broken Horizon (estreia em Portugal), Lysergic, Phase Transition e Above The Ocean.

A organização disponibiliza parque de estacionamento, área para campismo, e espaço de refeições, entre outros serviços, havendo transportes a partir de Braga, Guimarães, Porto, Santa Maria da Feira, Aveiro e Coimbra. O Comendatio Music Fest é organizado pela Associação de Cultura, Desporto e de Solidariedade Social (ACDSS) de Paço da Comenda e tem o apoio da Câmara Municipal de Tomar e União das Freguesias de Madalena e Beselga.