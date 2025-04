Hospital de Dia de Oncologia Médica em Santarém "ConVida" promove bem-estar através da música

No próximo dia 28 de Abril, o Hospital de Dia de Oncologia Médica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) abre portas à primeira edição do evento “ConVida”, uma iniciativa que une saúde, música e humanidade com o objectivo de proporcionar um momento de bem-estar e descontração aos doentes oncológicos em tratamento activo. O diagnóstico de doença oncológica representa um dos momentos mais desafiantes na vida de uma pessoa, marcando o início de um percurso repleto de incertezas, medo e sofrimento. Com base nessa premissa, os serviços de Pneumologia, Oncologia Médica, Cuidados Paliativos e Liga dos Amigos do Hospital de Santarém uniram-se para criar este momento especial, incorporando a música no Hospital de Dia.

“Pelo menos desde a II Guerra Mundial que a sua integração em contextos hospitalares tem demonstrado benefícios claros, contribuindo para a redução de stress, ansiedade, pressão arterial e até fortalecendo o sistema imunitário”, explica a comissão organizadora. O “ConVida” nasceu inspirado por um sobrevivente de cancro do pulmão que, após alcançar estabilidade clínica, partilhou o seu desejo antigo de aprender saxofone — sonho esse que foi acolhido e incentivado pela equipa médica.

O programa do dia inclui diversas actuações musicais de artistas e grupos locais, como Ricardo Gama e João Correia, Jorge Heliotrope Duarte, Maestro Simões Ribeiro com o coro ANIMATUNA.HD, Ana Pacheco Duarte, Célia Leiria, André Canha e Rouxinóis da Lezíria. O evento contemplará também um momento de confraternização durante a hora de almoço, com “mimos gastronómicos” confeccionados fora da cozinha hospitalar. A sessão de abertura está marcada para as 11h00 e o encerramento previsto para as 15h30, num dia pensado para criar memórias positivas, pretendendo-se que seja o ponto de partida para outras edições, refere a organização.