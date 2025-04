Jovens de Tomar preparam estreia em palco como actores de teatro

O Cine-Teatro Paraíso, Tomar, conta desde Outubro de 2024 com um projecto em residência denominado Tomar Conta do Palco - Companhia de Teatro para Infância e Juventude, composto por crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos. Pedro Assis e Joana Jacob lideram o projecto estando, de momento, a decorrer os ensaios da primeira peça intitulada “Um bicho debaixo da cama”, a ser apresentada a 18 de Junho. O objectivo da iniciativa é desenvolver e apresentar peças de teatro dirigidas preferencialmente a um público infanto-juvenil.

A peça é idealizada pelos encenadores e pelos jovens participantes e fala da aventura de Rita, a partir do seu quarto, quando descobre que tem um “bicho” debaixo da cama, um “bicho” que, afinal, não é nada mau, apenas envergonhado. A partir de um certo momento, o “bicho” parte numa aventura com Rita e, desafiando os medos que estão à volta do quarto, partem numa viagem para tentarem ser os dois fortes, aspectos da peça que vão remeter para o subconsciente e para os medos que todos temos.

Além de Rita e do “bicho”, há personagens grupo que vão representar os medos e a escuridão. Todos os elementos vão ter uma participação na peça em diversas áreas, responsabilizando-os nas tarefas que têm de executar e, ao mesmo tempo, proporcionar-lhes formação artística.

A adesão ao projecto foi elevada, havendo a intenção de todos os anos abrir mais inscrições para novos participantes. Até Junho, todas as quartas-feiras, ao fim da tarde, encenadores e crianças/jovens, reúnem-se no Cine-Teatro, dando continuidade às actividades e à preparação da estreia da peça.