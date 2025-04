Passeio de Automóveis Antigos e Clássicos em Tomar

O Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João está a promover o 8.º Passeio de Automóveis Antigos e Clássicos, que vai decorrer na sexta-feira, 18 de Abril, na Fonte de S. João, em Tomar. O evento conta com uma visita guiada pedestre no centro histórico de Tomar e uma visita à Adega Horta de Cima, em Curvaceiras, terminando com um almoço. O ponto de encontro está marcado para a sede do Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João a partir das 8h00.

A visita guiada ao centro histórico de Tomar vai passar pela Várzea Grande, Estaus, Levada, Corredoura, Praça da República, Sinagoga, Convento de S. Francisco e Museu dos Fósforos.