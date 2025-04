Quarta edição do Festival “Olhares do Mediterrâneo” em Santarém

Nos dias 22 e 23 de abril de 2025 terá lugar a 4.ª extensão a Santarém do festival Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival, no Teatro Sá da Bandeira. O festival organizado pelo Centro de Línguas e Culturas do Instituto Politécnico de Santarém é dedicado à reprodução do cinema mediterrâneo de autoria feminina. As manhãs serão de educação para o cinema e dedicadas às crianças, com as sessões “Olhares para as escolas” às 10h. As sessões da tarde estão marcadas para as 14h30 e reservam filmes que, segundo a organização, “estimulam reflexões sobre a atualidade - nomeadamente, sobre as condições necessárias à saúde mental, ou a diferença entre o quotidiano perto de nós e em regiões em estado de guerra – e sobre a integração de Santarém na cultura mediterrânica”. A entrada é livre para todas as sessões e a programação pode ser consultado no site do Instituto Politécnico de Santarém.