Uma centena de pessoas no teatro musical “E se a história da Páscoa acontecesse hoje?”

“E se a história da Páscoa acontecesse hoje?”, é o título de um espectáculo de teatro e musical, promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santarém, que será apresentado no domingo de Páscoa, dia 20, às 10h00 e às 17h00.

Integram o elenco do espectáculo cerca de uma centena de pessoas e o mesmo é gratuito e aberto a todas as pessoas que desejem assistir. O local é a sede da Igreja, Casa do Pai, na Rua 31 de Janeiro nº 32.

“Vamos recontar a história, mas adaptada aos dias de hoje. O que acontecia nas redes sociais? Seria banido? Os milagres seriam filmados?”, são algumas interrogações que se colocam.

“Os nossos jovens prepararam uma apresentação incrível para mostrar como seria a Páscoa se acontecesse nos dias de hoje, então chama alguém para vir contigo e não percas este dia emocionante”, diz David Catarino, o pastor evangélico responsável pela Casa do Pai.

“A liberdade começa por dentro, amar a Deus e o próximo é o lema do mês de Abril, por isso estão pintadas as asas na porta da igreja. Abril é o mês da liberdade mas é também o mês da celebração da Páscoa, assim convidamos todas as pessoas a juntarem-se a nós nas celebrações da Páscoa, é uma festividade aberta a todos”, acrescenta. As celebrações começam na Sexta-feira, às 21h00 com espaço de adoração e meditação sobre a cruz. Será um tempo dedicado à oração.