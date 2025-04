Chamusca celebra Semana Santa com procissão e missas

A Procissão dos Fogaréus, também conhecida como Procissão do Senhor da Misericórdia, volta a sair às ruas da Chamusca esta Sexta-feira Santa, pelas 21h30. O cortejo, iluminado apenas por velas, archotes e candeias, percorre várias igrejas da vila, os Bombeiros Voluntários e a Unidade de Cuidados Continuados, naquela que é a “mais antiga e emblemática manifestação religiosa do concelho”.



Organizada pela Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, com a colaboração da Paróquia de São Brás e o apoio da câmara municipal, a programação da Semana Santa prossegue no sábado com a cerimónia da Subida do Senhor da Misericórdia na Igreja da Misericórdia e no domingo com a missa festiva celebrada às 11h30 na Igreja Matriz.