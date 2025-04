Cartaxo comemora Dia da Liberdade e convida população a participar

A Câmara do Cartaxo convida a população do concelho a acompanhar as comemorações solenes do 51.º aniversário do 25 de Abril de 1974, que vão decorrer no feriado do Dia da Liberdade. O programa começa pelas 9h30, com a formação dos Bombeiros Municipais do Cartaxo junto aos paços do concelho para a cerimónia do içar da bandeira. A sessão solene está marcada para as 10h00 e tem lugar na Quinta das Correias, precedida de plantação de árvores, inauguração das obras de requalificação do campo polidesportivo e inauguração do parque canino.

Nesse mesmo dia, o Estádio Municipal do Cartaxo recebe um encontro de atletismo e uma caminhada. A partida para a caminhada está agendada para as 9h00 e, a partir das 9h30, a competição de atletismo vai ocupar o estádio municipal com corrida, salto em comprimento, lançamento do dardo e do peso para todas as gerações de atletas. A sessão solene tem transmissão em directo nas plataformas YouTube e Facebook da Câmara Municipal do Cartaxo.

As comemorações começaram no dia 14 de Abril com o primeiro jogo de futsal que coloca em competição as freguesias do concelho. É o III Torneio de Futsal Interfreguesias que, até dia 25 de Abril, vai disputar-se no Pavilhão Desportivo do INATEL. A final está marcada para as 18h00 de dia 25 de Abril. A entrada é livre.